台東元宵節重頭戲炮炸寒單，今天震撼登場。（莊哲權攝）

炮炸寒單爺。

台東元宵節重頭戲炮炸寒單今天震撼登場，首場由邯戰堂的雙人肉身寒單在台東市志航路1店家封路開炸，威武的肉身寒單打赤任由猛烈的炮火往身上擲，炮聲轟隆，煙硝彌漫，民眾說，炸得好過癮，而且會越炸越旺。

另外，今天 上午台東市長張國洲市長偕同一級主管及員工設香案迎接宮廟；率先抵達的是天官堂三太子七爺八爺及神轎等進行展演陣式，緊接著是忠合宮、卑南南清宮宋江陣及玉奉宮等家將成員進入公所及市長室淨化及祈福，為張國洲市長及公所員工驅邪避凶，鼠年國泰民安風調雨順鄉。

家將臉上鮮艷的臉譜，吸引公所員工觀看，各宮廟家將逐一展演強而有力的特有舞步，令民眾駐足觀賞，堪稱所有遶境隊伍最美的九天仙女最後登場，仙女裝扮搭配的粉色系的小傘，曼妙的舞姿令在場觀賞人士陶醉其中。宮廟並發放平安餅給觀看的小朋友及公所同仁食用，保佑大家今年平安、事事順心如意。

張國洲表示，今年適逢武漢疫情，慶幸的是台東到目前為止未傳出疫情，希望藉由元宵節2天的神佛遶境儀式，能夠將武漢疫情驅走，天佑蒼生。

(中時 )