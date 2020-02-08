寶瓶星號返台，疾管署檢疫人靠港後將登船篩檢1700名旅客，若發現確診個案將後送指定醫院，外界憂心基隆醫院僅有2床SARS及呼吸道隔離病床；對此，衛生局今補充，院內共有10床負壓隔離病床，包括2床急診負壓隔離床、8床病房負壓隔離床，可供病患收治。

針對萬一出現陽性個案病患，基隆市衛生局擬定至港口至衛福部立基隆醫院後送路線；負責收治的基隆醫院7日指出，院內SARS及呼吸道隔離病床為2床，目前已依照中央流行疫情指揮中心規劃，建立應變計畫及相關作業流程。

外界關心船上乘客多達1700人，健康篩檢將以41個有大陸旅遊史及29位非台籍的外籍旅客為主，基隆醫院2床SARS及呼吸道隔離病床，醫療資源是否足夠。基隆市衛生局今補充，院內應有10床負壓隔離病床，2床急診負壓、8床病房負壓。

衛生局也表示，雖然基隆醫院共有10床可供收治，但該院會因應疫情需要，依其傳染病應變計劃，適時啟動後續清空應變機制收治病患。另外，市內的基隆長庚紀念醫院也有共20床負壓隔離病床可供使用，皆已完成整備待命。

根據下午2點衛福部長陳時中在記者會表示，已經採檢完20幾人，從檢疫人員中午上船開始篩檢，檢測過程大約需要6到8個小時，具體時間尚無法確認，若有旅客出現發燒症狀，將立即採檢並送驗，發燒客將暫時安置隔離艙房。

(中時 )