有陸生在微信發文表示，台灣藝術大學要求陸生本學期休學卻必須繳交學費，還必須把宿舍讓給港澳生隔離，此事已經在陸生圈造成衝擊。對此台藝大表示事出突然，不得不像陸生徵用宿舍，但已經將陸生個人物品妥善打包，未來也會尋求補償方案。

另由於發文陸生錯將標題打成位在關渡的北藝大，遭波及的北藝大澄清，該校陸生和港澳學生暫緩一學期到校，但並未要求休學，可以遠距上課。

一位世新大學陸生在朋友圈發文表示，有台藝大陸生前幾日「被」休學一學期，現在學校又強制清空陸生宿舍，供給港澳返校學生用作14天隔離。

這位世新陸生不滿地向熟悉的教師宣洩，老師直截了當地說：「是的，你說的都對。但現在並不是講道理的時候。」兩岸一觸即發的氛圍下，陸生被區別對待，但若看穿其目的，方能不落其陷阱。

這位教師建議陸生以柔克剛，包括聯繫陸生中心的老師，主動表示願意把空間給港澳學生使用，一起承擔疫情後果；港澳學生同樣是中國學子，感謝台灣的「人道、包容和慈悲」；另一方面請學校幫陸生妥善處理和保管行李物品，因為這涉及個人隱私和私人財產，這也是出於陸生對台灣法治的信任和期待。

這位教師表示，台灣人要面子、臉皮薄，表面功夫還是會做的。陸生誇台灣有法治、善包容，台灣媒體反而無處下嘴。「大國青年，就要有大國的胸懷和氣度；這樣做是看似無奈，實則最妥當和智慧的做法。」

台藝大8日下午聲明稿表示，因中央流行疫情指揮中心要求港澳人士自2月7日起，入境後需居家檢疫14天；且若港澳學生需入住學校宿舍獨棟居家檢疫，「該棟宿舍，不應有未具中港澳旅遊史之學生」。事發突然，非常狀況之下，台藝大只好臨時徵用研究生宿舍，在校獨棟「居家檢疫」。

台藝大強調，為預防港澳生入住後，原住宿生個人物品受可能的疫情污染，校方已將宿舍內部學生個人物品打包完善並於妥善地點封存，打包前後均拍照存證，務求嚴謹不遺漏。

台藝大表示，一向珍視來自各地的學生權益，此次不得不影響研究生宿舍原住宿生權益，亦會持續研議原住宿生復學後補償方案；本次突發在校「居家檢疫」14天結束以後，也會全面消毒。

(旺報 )