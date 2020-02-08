警方公布台北燈節活動期間的相關交通管制措施。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方公布台北燈節活動期間的相關交通管制措施。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方公布台北燈節活動期間的相關交通管制措施。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

「2020台北燈節」首度以東西雙主場的概念，規劃南港、西門兩個主展演區，東區位於南興公園周邊，活動時間自2月8日起至2月16日止為期9天，另2月16日在南港路上有大型踩街遊行活動，為使活動順利圓滿以及對周邊之交通衝擊減緩至微，警方公布活動期間的相關交通管制措施：

一、燈節活動時間：2／8(六)至2／16(日)。

二、燈節展區管制時間及路段：

2／8至2／16全日禁止興華路(南港路二段至市民大道八段)通行，並取消原計程車排班區，建議利用南港車站地下排班區。

三、燈節閉幕暨大型踩街遊行活動：

(一) 管制時間：2／16 (日) 12：00至20：00止。

(二) 管制路段：

1.管制南港路(東起南港路一段與三重路口，西延伸管制範圍由南港路二段與興南街口或向陽路口)及其橫交進入南港路之道路均封閉，行經上述道路公車將配合改道。

2.市民大道八段北側1車道(向陽路-東明里公車站)16時至20時封閉。

3.南港路上南港路停車場、富山停車場等暫停營業。

4.興中路(南港路-市民大道)、南港路(三重路-南港路2段212巷)等路邊停車格位禁止停車。

(三) 管制路段車輛拖吊作業：

2／15(六)15時至21時於管制路段將進行車輛拖吊作業，請民眾先行移車，以避免愛車遭移置，造成不必要之困擾。

(四) 建議改道路線：

東西向可改行環東大道、重陽路或忠孝東路；南北向可改行東新街、向陽路或經貿二路。

四、建議民眾多利用大眾運輸系統前往燈節活動會場，方法如下：

(一) 捷運：搭至捷運板南線南港站再步行。

(二) 公車站位：南港路「南港行政中心」、市民大道8段「南港車站」站。

(三) 計程車：取消興華路原計程車排班區，建議利用南港車站地下排班區(忠孝東路七段399號A棟B1)。

(四) 汽車：考量會場周邊停車位不足，建議多利用大眾運輸系統；倘仍需開車前往，建議停放於南港展覽館二館停車場。

(中時 )