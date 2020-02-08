61歲資深女星葛蕾是電視劇中的婆媽專業戶，曾以《回家》、《幸福時光之有你真好》入圍兩次電視金鐘獎。今(8日)媒體報導她近日為新作盛裝出席，在後台卻遲遲等不到主持人點名上台，讓她氣得揚長而去，工作人員則解釋葛蕾是後面還有行程才提前離開。

葛蕾2016年在《遺憾拼圖》演出惡婆婆，在一場對媳婦朱芷瑩發脾氣的戲中，她當下因盛怒將湯匙扔進火鍋，導致湯水四濺，戲劇張力十足，但一拍完葛蕾就流露出愧疚神情，朱芷瑩分享說：「一喊卡，葛蕾姊就趕快跑過來關心我，很擔心我被毀容。」葛蕾也自嘲有時太入戲，下戲後忍不住喊：「我剛剛真的好機車」。

據《鏡周刊》報導，葛蕾最近現身《四月望雨》首映活動，打扮美美的她在後台竟被忽略，主持人唱名時怎麼等就是等不到念她的名字，讓她憤而轉頭就走，氣說：「沒要我上台幹嘛還邀請我來」，但主辦方台視則解釋是葛蕾有事才先走，否認主持人忘了介紹她，而葛蕾本人暫無回應。

(中時電子報)