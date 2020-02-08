武漢肺炎疫情延燒，市場擔憂全球經濟受衝擊，恐拖累原油需求，石油輸出國組織（OPEC）與其盟國主張減產，以穩定暴跌的油價，但俄羅斯並未承諾減產提議，消息傳出，國際油價周五重挫逾1%、險守50美元大關。

OPEC+（OPEC和非OPEC成員國）組成「聯合技術委員會議」日前召開會議，建議每日減產60萬桶原油，不過俄羅斯表態反對。俄國斯能源部長Alexander Novak表示，「我們還沒準備好，需要更多時間評估現況後，才能做出減產決定。」

研調機構IHS Markit指出，OPEC老大沙烏地阿拉伯努力推動每日減產60萬，但俄國再度投下反對票，原因在於，該國認為冠狀病毒最高峰恐落在4月，若在第2季進行減產，時間似乎過早了。

大陸為全球第2大經濟體，也是原油主要消費國，在肺炎疫情爆發以來，國際油價連番重挫跌，市場擔心大陸經濟成長受疫情衝擊而停滯，進一步影響原油需求。

路透報導，紐約原油期貨下跌0.63美元或（1.2%），收在50.32美元，單周累計下跌2.4%；布蘭特原油期貨下跌0.46美元（或0.8%），收54.47美元，周跌3.8%。

目前油價已連續下跌5周，創下2018年11月以來最長跌勢，已從上月初的65.65美元高點下滑超過20%，陷入技術性熊市。

(中時電子報)