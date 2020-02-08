台中市政府全力執行防疫工作，觀光旅遊局農曆年前即函文要求所有旅宿業者加強防疫及消毒清潔工作，非法旅宿恐成為防疫死角；觀旅局特呼籲旅客，為確保自身健康與安全，一定要慎選合法旅宿，千萬別選擇入住非法日租套房，市府亦將加強稽查。

觀旅局長林筱淇說，針對因旅遊或出差而需住宿旅館者而言，旅宿業是否為合法、有無徹底清潔和消毒及配合落實防疫工作、有無經政府觀光及衛生等單位審查合格，將影響旅客個人安全及權益，千萬不能馬虎。

林筱淇指出，非法旅宿未經過建管丶消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，公共安全及防疫措施成為死角；因日租套房不像合法旅宿有旅客登錄以及防疫通報制度，如有具傳染性帶原者住宿過，很容易就會發生群聚感染，後果不勘設想。

觀旅局呼籲，民眾千萬不要入住日租套房等非法旅宿，共同做好防疫工作，確保自身安全並維護旅宿服務品質。民眾如不慎入住日租套房或非法旅宿場所，可向市府觀旅局提出書面檢舉；經查證屬實，裁罰金額高達10萬元以上者，將提撥實收罰鍰金額10％至15％作為檢舉獎勵金。

(中時 )