方泂鑌（阿鑌）年前甫獲「AIM中文音樂頒獎典禮」最佳男歌手及最佳金曲大獎，年後開工就將首場活動獻給台灣，他7日受邀在台北舉辦的元宵節公益活動演出，一連獻唱〈一千個晚安〉、〈壞人〉等4首歌，與民眾提前歡度元宵，阿鑌感性表示：「我在台灣10多年，謝謝台灣朋友的鼓勵，讓我可以一直往前走，才做了這麼多張專輯，非常謝謝大家。」近來武漢肺炎疫情持續延燒，阿鑌提醒大家勤洗手，出入人多的地方記得戴口罩。

阿鑌農曆過年回家鄉檳城與家人團聚，此次搭機返台，所有乘客都自動自發戴上口罩，抵台後入關程序一切順利，他特別感謝機場工作人員辛勞；提到大馬目前疫情狀況，阿鑌說：「馬來西亞已經買不到口罩了，到處問都沒有，幸好家人之前買了一些備用，這趟回台他們給我一些口罩先用。」他年後三場春酒演出受疫情影響取消，所幸近日又有幾場商演洽談，阿鑌覺得各行各業難免都會受到影響、收入減少，但只要所有人平安度過這次疫情就好。

元宵節在華人社會歷史悠久，也有「中國情人節」別稱，阿鑌表示大馬元宵不像台灣辦燈會、提燈籠，但每年都會舉辦「拋柑」求偶的習俗儀式，單身女性將求偶願望寫在柑橘上再丟入河裡或海裡，祈求嫁個好老公；阿鑌回憶當年發〈壞人〉後在台灣的第一個元宵節，當時還是新人的他為了向媒體解釋 「拋柑」，與公司同事買了柑橘特地跑到河濱公園拋柑，完成儀式後還拿網子把柑橘撈回來，相當有趣。

阿鑌昨晚受邀公益活動演出。（海蝶提供）

阿鑌昨晚受邀公益活動演出。（尤嬿妮攝）

阿鑌昨與粉絲提前過元宵。（海蝶提供）

阿鑌昨晚受邀公益活動演出。（海蝶提供）

(中時 )