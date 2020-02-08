睽違多年，台灣燈會再次回到台中舉辦，「2020台灣燈會」主展區於2月8日在台中市后里森林園區及馬場園區隆重開燈，面對每日數十萬參觀人潮湧入，台中市警察局除做好交通疏導規劃，也增派警力要做好會場維安工作，希望讓每一位來台中觀賞燈會的遊客乘興而來、歡喜而歸。

台中市警察局長楊源明指出，雖然燈會展期只有16天，但此次燈會在交通部以及市府團隊用心規劃下，各燈區充滿特色，勢必吸引眾多人潮觀賞，開燈首日，除由各任務分局加派警力協助展區安全維護及周邊交通疏導外，警察局另加派警犬隊及刑事局偵五大隊支援，強化安全維護及反恐、偵爆能量。

其中，警犬隊於燈會期間將加強各燈區巡邏偵蒐，對於遊客如有攜帶違禁物品（如爆裂物或毒品）將可第一時間發現排除。

另，為防止扒竊案件發生，特別強化勤務作為，配合防竊宣傳標語、LED燈展示牌及擴音器等方式加強宣導，並針對停車場、周邊主要道路、展區內人潮易聚集處所，加裝監視器設備。

(中時 )