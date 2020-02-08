寶瓶星號採檢中 石崇良：今晚9時會有結果 16:262020/02/08 中時電子報 許立穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 寶瓶星號目前正在進行旅客檢疫中，負責收治確診病患的基隆醫院備妥10張負壓隔離病床待命。（吳康瑋攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陳時中緊急記者會談寶瓶星號採檢。 中央疫情指揮中心今下召開緊急記者會，福部醫事司長石崇良表示，寶瓶星號今晚9時會有採檢結果。陳時中表示，現在先等待檢驗完畢 希望都沒事，9點前會公布採檢結果。 媒體問到防護衣出現2種有什麼差別，中央疫情指揮中心表示，這次寶瓶星號和武漢專機不同，基本上還是以外科口罩加隔離衣，除非近距離和醫師溝通要穿防護衣，武漢台商來自一級疫區用最高規格才用防護衣。 (中時電子報) #石崇良 #寶瓶星號 #時會 #採檢 #今晚 也許您會感興趣 推薦閱讀 指揮中心明天登寶瓶星號篩檢 若有陽性個案將留船隔離 21:572020/02/06 生活 台日互推成「人球」 寶瓶星號1700台人明返台 09:432020/02/07 生活 寶瓶星號海上徘徊 台人高呼我們要回家 13:572020/02/07 生活 寶瓶星號明午靠岸基隆 旅客吼「要回家」 14:562020/02/07 生活 獲允入港！寶瓶星號速力全開 往台灣疾駛 15:052020/02/07 生活 中央流行疫情指揮中心說明寶瓶星號檢疫相關事宜 19:062020/02/07 政治 寶瓶星號明返港 基隆醫院負壓病床待命 20:352020/02/07 生活 寶瓶星號今午停靠基隆港 防疫大考驗 04:102020/02/08 生活新聞 寶瓶星號今午抵基隆 防疫工作準備就緒 10:212020/02/08 生活 寶瓶星號中午入港 陳時中坐鎮指揮、派25醫護上船採檢 10:492020/02/08 生活 生活熱門新聞 南部傳有女性確診 成大醫院宣布關閉一門診出入口 - 生活 北韓「鎖國」武肺是如何滲透的？宅神驚爆元凶 - 生活 去全聯看到這一幕 網嘆：台灣人真的失智了 - 生活 西門北車都有！國家級警報 北市這些熱區全中鏢 - 生活 蔡英文「論文門」口試委員非隱私！英國官方接獲申訴 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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