陳時中緊急記者會談寶瓶星號採檢。

中央疫情指揮中心今下召開緊急記者會，福部醫事司長石崇良表示，寶瓶星號今晚9時會有採檢結果。陳時中表示，現在先等待檢驗完畢 希望都沒事，9點前會公布採檢結果。

媒體問到防護衣出現2種有什麼差別，中央疫情指揮中心表示，這次寶瓶星號和武漢專機不同，基本上還是以外科口罩加隔離衣，除非近距離和醫師溝通要穿防護衣，武漢台商來自一級疫區用最高規格才用防護衣。

(中時電子報)