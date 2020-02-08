頭崙里長楊燕真也動員，現烤1500個金元寶雞蛋糕吃免驚。（吳敏菁攝）

頭崙里長楊燕真也動員，現烤1500個金元寶雞蛋糕吃免驚。（吳敏菁攝）

頂番婆鬧元宵踩街，陣頭交織多采特色。（吳敏菁攝）

頂番婆鬧元宵踩街，青商會駛出鹿港書法大字。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美和鹿港鎮長許志宏為這次活動致詞，傳遞祝福。（吳敏菁攝）

頂番婆元宵別俱特色，親子們拜訪店家說好話，商家們就在提袋送禮，今年鹿港鎮公所把這樣富有人情味傳統發揚光大，企業、商家們紛紛響應，掀起了熱潮，上午上百個陣頭多采多姿，大砲也擺橋頭，讓人振奮了起來，頭崙里長楊燕真也動員，現烤1500個金元寶雞蛋糕吃免驚，吸引人們聞香湧入，等待夜幕，39座2米高的超級花燈和1500手作燈籠，點燃輝煌的燈海。

鹿港鎮公所舉辦頂番踩街賞燈鬧元宵暨主燈點燈儀式，下午2時起從頭崙里萬興宮出發踩街，等待晚間6時30分在新人和橋舞台區，鎮長許志宏和鎮民代表會主席王炫斐、代表、里長、彰化縣水五金產業發展協會的廠商們一齊點亮主燈「黃金龍龜」及副燈「祥龍盤天」，與周邊39座造型花燈相互輝映，及頂草路上的彩繪燈籠海，一齊照亮頂番的夜空。

鹿港鎮長許志宏表示，元宵節是台灣重要的民俗節日，過去在頂番婆地區流傳已近50年「提燈籠、說好話」到商家拜年領禮物的習俗，隨著商業活動的熱絡，參與的商家抱持著回饋鄉里的精神，包括7-11頂番門市、全家便利店金寶店、電器行、蛋糕店、五金大賣場、水五金工廠等近廿個業者的投入，紛紛在門前擺桌放上飲料或玩具禮品等，送給提燈上門的大小朋友們，使得活動越來越盛大，有如台版萬聖節。

鹿港鎮長許志宏表示，今年鹿港鎮公所更結合了彰化縣水五金發展協會，邀請全鹿港的國小學生彩繪燈籠1500個，首次掛在頂番婆街道上打造彩繪燈籠海，還有水五金廠商贊助的39座2米高的造型花燈，更頭遭辦踩街活動，宮廟、社區、社團等超過卅個團體來熱鬧，帶給遊客驚喜感。

縣長王惠美下午也來致詞，鎮長發揚光大，更多陣頭來繞境祈求平安，吸引更多人來，認識頂番婆是水五金故鄉，公、私部門攜手合作，打響了地方特色，讓人特別感動。

許志宏鎮長表示，非常感謝彰化縣水五金產業發展協會支持，主燈與副燈都是由欣大園藝的董事長陳錦源贊助，人和橋在花燈襯映下五顏六色燈彩繽紛，居民都感到節慶的喜氣。

參加頂番鬧元宵踩街活動的團體包括前導車、青商會駛出鹿港書法大字、永安宮大砲、蜈蚣車文開國小鼓隊、花車、台灣護聖宮開出了系列台灣牛開路鼓、舞龍、龍龜、吉祥獅花燈等，永順社區跳鼓陣、萬興社區土風舞、鹿秀社大紙媽祖炫舞陣、電音三太子、神童、山崙社區拍手舞、頂番社區土風舞、椹橋順安宮排舞隊、鹿鳴國中舞龍隊、草港社區元極舞、慈后宮轎班會、景福社區三輪車、戲說台灣、東崎社區頭旗陣、草中社區土風舞、還有彰化縣政府台灣飛鴻館龍獅團、溝墘社區土風舞、福緣印心土風舞隊，歡騰鬧元宵。

鹿港鎮公所即將晚間7時起在頂草路全家便利店金寶店對面發送文青風提袋，不少人在排隊了，又將掀起比買口罩還熱絡勝景，這次鹿港鎮公所在文武廟、桂花巷藝術村、頂番婆地區布置花燈，預計綻放至2月底的228連假結束，是否延長將於3月初檢視所有的燈況再研議。

(中時 )