由中影股份有限公司、北藝大電影創作學系首部產學合作電影《失路人》，找來《比悲傷更悲傷的故事》石知田主演、新科金馬影帝陳以文加持，加上入圍台北電影節的黃采儀、入圍金馬獎的朱栢康攜手合作，故事靈感為2016年轟動台港的荃灣灰窰角街工廈水泥藏屍案，為台港兩地跨國合拍，融合犯罪與社會紀實類型片。

電影主演石知田分享，因劇組主要由學生組成，大家年齡很相近，所以拍攝時比較放鬆一些，「記得有一場喝酒的戲，因為還要唱歌加上情緒比較重，就跟導演討論真喝，結果為了等一段時間才有一班的捷運畫面，拍了許久，也喝了許多，結果不小心喝多了，後來拍完還在更衣間一邊換回自己衣服、一邊唱歌。」

後來劇組移到香港，更是小組拍攝，石知田形容當時很像打游擊一樣，到處邊取景邊拍，少了許多事前設計，多了許多現場即興，「印象最深刻的是，開場戲是我和同片演員吳志維在旺角街道跳街舞賺錢，那時候攝影機在遠方遠吊，我們兩個一邊要鼓舞現場氣氛，一邊很吃力地聽音樂，每一條拍完都互相打氣和擁抱，那時候才深刻體會當街頭藝人帶動氣氛時，真的是需要很強的能量才能夠支撐這麼久的。」電影21日在台上映。

電影由王童擔任監製，廖慶松擔任剪接指導。（中影提供）

(中時 )