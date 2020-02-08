混血男星桑尼蘇莞門坦諾（Sunny），憑著天菜外表和出色演技成為泰國一線演員，曾為電影《把哥哥退貨可以嗎》來台宣傳，以渾身喜感、不按牌理出牌的幽默感狂圈粉，在新作《就愛斷捨離》中，Sunny飾演溫柔帥氣卻遭《模犯生》「小琳」茱蒂蒙瓊查容蘇因不告而別、狠心拋棄的前男友，令他不甘心表示總演出被別人甩的角色。

而出道零緋聞的Sunny也分享了他超佛系的感情觀，他說：「我在前作《心碎天王》裡被分手，這次《就愛斷捨離》更是早就被甩掉的前男友，不過我覺得會分手一定有原因，會分開就表示彼此不適合，舊的不去、新的不來，一切總會更好的。」

片中茱蒂蒙瓊查容蘇因飾演的女主角，藉由丟東西來逃避她不敢面對的回憶，而Sunny演出的男主角則格外珍惜過去、小心翼翼保管收藏，對照出兩種截然不同的性格。Sunny分享自己對於丟東西的看法，他說：「我很同意電影裡所說的，每樣東西都有回憶，不能說丟就丟。我的房間還挺亂的，因為別人送的東西我捨不得丟，而我自己買的東西，都是我喜歡才買的，沒有實不實用的問題。所以我應該跟男主角是同一派吧。」電影14日在台上映。

(中時 )