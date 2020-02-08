武漢肺炎情況越演越烈，中國大陸甚至出現封省的緊急措施，而為了讓疫情趨緩，貴州省應急管理部門便出動直升機，使用救援森林火災的水袋裝滿消毒液，對疫情隔離區域實施「全覆蓋消毒噴灑作業」。

根據中國大陸新聞報導，目前武漢疫情持續發展，而有關當局正想盡辦法要阻止疫情擴散，而貴州應急管理局便出動直升機，裝滿消毒液，針對黔南州都勻市疫情隔離觀察區域（都勻格尼斯酒店、行政學院等），進行空中全覆蓋噴灑行動。

（圖／翻攝微博＠應急管理部）

黔南州應急管理局相關負責人對此表示，這些地點是醫學觀察區，主要都是跟確診病例有過接觸，但還沒有出現症狀的人員，因此使用消毒液來進行消毒，且從空中灑下，可以提升空中、建築物及高處的殺菌作用。

而貴州並不是唯一使用飛行器來進行防疫的地區，在廣東省的深圳市，也使用了無人機，對四座餐廚垃圾處理廠及鹽田焚燒廠進行空中消毒，中國大陸也是相當希望疫情可以盡速平息。

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(中時電子報)