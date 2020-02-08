台中市立光榮國中師生製作的「復仇者聯盟X_-拯救地球海洋生態」。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會在台中，今年全國花燈競賽參賽作品共計598件，經連續2天從整體效果、造型、色彩、創意、燈光及技巧等各面向評審後成績揭曉！教育局長楊振昇表示，花燈競賽各組作品已在后里森林園區｢花燈競賽燈區」展出，展期自8日起至2月23日，歡迎前往欣賞美麗燈會。

教育局表示，親子組由豐原區豐田國小師生共同創作的「森林秘之音樂」獲得燈王。其創作理念｢在森林深處，正躲著一群小動物們，密謀著要在森林舉辦一場熱鬧音樂饗宴。在花栗鼠DJ帶領下，森林裡的小昆蟲齊聲合唱，瓢蟲及鍬形蟲也手舞足蹈。一場音樂饗宴在皎亮的月光下，歡欣鼓舞熱鬧開演。」作品裝置細緻用心，並搭配音樂，結合聲光效果，活潑有趣。

國中組由台中市立光榮國中師生製作的「復仇者聯盟X -拯救地球海洋生態」榮獲燈王頭銜。其創作理念｢面對地球暖化，環境污染，生物滅絕，拯救家園需要你我共同的努力，藉復仇者聯盟抵禦外敵的精神意象為創作發想，表達我們也可以組成復仇者聯盟，拯救地球海洋生態，捍衛家園。」作品結合知名圖像吸睛，加上色彩鮮明、燈光搭襯，畫面活潑生動，洋溢青春活力，讓環保觀念深入人心。

台南市光華高中幾乎年年組隊參加全國花燈競賽，數次榮獲佳績，這次製作的「喜從天降」，以喜氣洋洋的迎親隊伍為構思主題，再度得到高中職組燈王的榮耀。雙鼠相背的姿態活靈活現，整體畫面精緻且趣味十足。

教育局強調，大專社會組由台中市北屯區仁美國小創作的「銀花萬簇迎金鼠」榮獲燈王。作品以飛飛鼠帶著財神爺和媽祖飛高高作為花燈設計的主角，象徵新的一年國泰民安、金玉滿堂，並融入鼠年意象，及台中歌劇院、大甲媽祖的在地元素，且花燈底座以雲朵架高，深具視覺效果。

競爭最激烈的機關團體組燈王，再度由法務部矯正署台中監獄獲得。「鳳凰展翅平安到，牡丹盛開吉祥來」作品以祥瑞的鳳凰為主角，祈福美麗的寶島，如鳳凰展翅扶搖直上，平步青雲；且美麗寶島孕育出繽紛的牡丹，展現蓬勃生命力。花燈精緻的做工與創意，令人驚嘆！

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(中時 )