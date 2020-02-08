羅志祥（小豬）設立的經紀公司「創造力娛樂」日前剛搬新家，而他代理的銀飾品牌也於今天舉辦開幕記者會，年後喜事連連！小豬今戴口罩出席年後第一個公開活動，進入店面前由專人量體溫、手噴酒精消毒，因應疫情小豬不受訪，開幕剪彩時仍提醒大家注意健康：「很開心看到現場大家都戴著口罩，為了安全還是要注意，大家要注意常洗手、戴口罩。」他的經紀人小霜透露小豬近期大陸所有工作都已延期，過年期間哪都沒去，都留在家陪羅媽打牌，讓媽媽多贏一些。

「創造力娛樂」新家佔地三層共約120坪，身為公司老闆的小豬把原本分開兩地的經紀公司及品牌部門整合在一起，新公司內部還包含舞蹈教室、攝影棚、很大間的會議室及藝人休息區等。小豬回想當初在一開始成立公司的時候，本來只是借用別人公司的幾張桌子，後來搬到一個小小的地下室，而現在的創造力娛樂設備完善，很欣慰可以給同事們更好的環境。

至於公司接下來會不會有新人加入，小豬認為簽下藝人就要完全負責，除了自己對藝人要很有想法之外，藝人信任公司也是很重要的一件事，「我對未來的一切也很期待。但新的一年目前確認的部分是C.T.O.有機會會有一項重大的事件，現在還在保密階段，愷樂今年也會發行新的單曲」。他今年的工作計畫先以綜藝為主，小豬表示因全球疫情影響，很多工作都已延期，所有計畫也都打亂停擺，「就像今天新店開幕，為了大家安全，店家事前也進行了全面消毒，入店的所有人也都需要噴灑酒精及測量體溫，現在只希望疫情快點結束，大家平安最重要」。

小豬今出席開幕儀式。（盧禕祺攝）

小豬今出席開幕儀式。（盧禕祺攝）

小豬（右）今與Cody出席開幕儀式。（盧禕祺攝）

(中時 )