樂天桃猿隊首次穿上新球衣出征，不過並沒有帶來新氣象，去年「亞洲門戶交流賽」與羅德隊交手，寫下0比22敗北的「石垣島慘案」，今年再度由翁瑋均先發，不過投手群遭4發全壘打炮轟，最終以4比20被慘電，寫下兩隊對戰6連敗。

去年翁瑋均僅投1局狂失7分，今年捲土重來，可惜投3.2局被敲9支安打、失8分。首局先連被敲2安失分後，第2局連被福田光輝、高部瑛斗敲出三壘打，失掉3分落後。3局有驚無險守住無失分，不過4局續投出現狀況而失分，2人出局後由中繼的「下勾投手」張喜凱接手。

張喜凱中繼1.1局失2分，接著桃猿投手林樺慶、劉昱言、賴智垣和陳禹勳輪番上陣各投1局，僅劉昱言無失分。林樺慶挨福田光輝2分砲；賴智垣遭香月一也狙擊，同樣因2分炮失分；「守護神」陳禹勳則在9局下半被敲4支安打，包含田康士朗陽春砲以及藤原恭大的3分彈，總計再丟4分，終場羅德就以20比4帶走勝利。

去年桃猿隊在交流賽僅敲8支安打遭完封，今年敲出14支安打，不過卻無法串連攻勢，相較之下羅德隊共敲24支安打、有4轟，桃猿只能吞下對戰6連敗。

(中時 )