因口罩供應不足，中央改為呼籲不必每個人都戴口罩，但高雄市長韓國瑜建議市民都戴上口罩防疫，自己也以身作則，卻引發爭議，綠營炮轟他防疫跟中央唱反調；韓國瑜8日下午在臉書貼文，直言「戴不戴口罩，由自己決定」，都會區很多民眾上街都戴口罩，難道全是刻意和政府唱反調嗎？絕對不是，而示民眾有防疫意識自主需求。

韓國瑜表示，最近戴口罩的議題討論熱烈，高雄是一級防疫開設區，而他身為最高指揮官，也以最嚴格標準來自我要求。

他說，目前全國普遍現象是，除非在非常空曠的郊外，否則都會區多數民眾上街還是會戴口罩，搭高鐵、捷運等大眾運輸工具時更是如此，「難道街上的民眾都是刻意和政府唱反調嗎？絕對不是！而是因為民眾有防疫意識自主需求」。

韓國瑜指出，中央過去不斷強調口罩供應充分，一直以來高市府都很相信中央、也全力配合中央防疫，相信中央在配給資源上會優先給第一線的同仁。但他認為不能因為現在中央有新的勸導方針，就忽視供給不足的現實。

他強調，面對嚴峻疫情，現在最重要的是中央統一徵用口罩後如何充分供應，高雄市政府也會與中央攜手合作，降低市民面對口罩不足的恐慌心理，全力抗疫。

韓國瑜也提醒民眾，國內流感疫情仍處高峰，市民朋友要多加注意。

(中時 )