武漢肺炎疫情持續擴大，參選國民黨主席的前副主席郝龍斌主張國民黨成立「專家小組」，給予蔡政府建議，而此時國民黨團應協助並監督政府全面做好防疫工作，專家小組提出的專業建議，也應透過黨團具體落實。

台灣目前確診武漢病例人數達17人，面對武漢肺炎肆虐，郝龍斌認為，國民黨過去已培養出很多公衛專家、衛生專家，或環保事務上處理過相關問題的專家與行政人才，此時黨內應該盡速成立一個專業的抗武漢肺炎小組，針對國民黨在抗武漢肺炎問題上可以給執政的民進黨那些建議，以及黨員如何協助防疫這些事情，可以有一個共識和努力的方向。

郝龍斌強調，國民黨立院黨團此刻應扮演好忠誠的在野黨角色，協助並監督政府全面做好防疫工作。專家小組提出的專業建議，也應該透過黨團具體落實。

他重申，在武漢肺炎的防疫議題上，國民黨應該拋下朝野之間的對立，大家一起來防衛全民的健康，這也是國民黨與民進黨可以朝野合作的議題，藍綠之間為了全民的健康與全民的利益，本來就該合作。

他提醒，在防疫這些事情上，他最近看到出現很多口水，感到十分不以為然；因為面對疫情，台灣內部一定要團結，不要有口水。尤其在這段時間內，大家一定要團結一致，把防疫、全民健康的工作做到最好。

(中時 )