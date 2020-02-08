▲火舞團的各式精彩火舞演出，吸引眾人聚焦的目光。（楊樹煌攝）

▲營北國中夜光舞龍隊的精彩舞龍表演。（楊樹煌攝）

武漢肺炎持續升溫，南投縣政府基於防疫考量，將猜燈謎活動取消，但南投燈會的整體精彩度並不受影響，水、陸、空齊發，除無人機臨空表演、貓羅溪的幻彩水舞秀、並有陸上的Comingtrue火舞團等演藝團體演出，並在今天的元宵節晚間掀起最熱烈高潮。

今天是元宵節，縣府依循年節廟會活動，在南投燈會水舞廣場連續安排精彩表演節目，晚間7時起由學校及演藝團體披掛上陣，無人機、水舞打頭鋒開場，並有竹山國中、中和國小、秀林國小3校匯演，還有營北國中夜光舞龍隊精的演出，吸引許多民眾欣賞。

南投縣長林明溱表示，今年燈會遇到中國武漢肺炎疫情擴散，原定演出的「銅梁火龍」被迫取消，非常遺憾。但為了充實表演活動的內容，幻彩水舞秀及無人機群的「飛你莫鼠水空聯演」，還有火舞秀都相當吸睛，各項表演也受到觀眾好評。

尤其今年特別邀請台灣最頂尖的「Coming True Fire Group 即將成真火舞團」到場表演，結合傳統民間技藝與西方表演藝術，呈現出火影閃閃的「特技空間」，舞者在火光中律動，炙熱的火花噴灑在夜空，火雨流星，氣勢磅礡，很多人都認為並不輸火龍表演，致現場觀眾尖叫聲不斷，博得無限掌聲的喝采。

今年南投燈會精彩的演出，不但引成為全台民眾最引領企盼的元宵活動，在元宵節晚間，林縣長還特別邀請佛光山清德寺，舉辦祈福暨送平安湯圓活動，祝福大家都能平平安安、健健康康。

(中時 )