行政院副院長陳其邁、衛福部長陳時中及基隆市長林右昌下午四點舉行記者會指出，按照原本設定的檢疫流程進行，目前檢體部分已經採集完畢，但檢疫結果及後續照顧皆仍需要等待，「最快應該會須等到晚上九點」。（吳康瑋攝）

寶瓶星號全體檢體採檢結束，行政院副院長陳其邁、衛福部長陳時中及基隆市長林右昌下午四點舉行記者會指出，按照原本設定的檢疫流程進行，目前檢體部分已經採集完畢，但檢疫結果及後續照顧皆仍需要等待，「最快應該會須等到晚上九點」才會得知篩檢結果，陳其邁強調，行政院將會全力做為防疫上的後盾來努力。

針對上船時未穿著防護衣引起的爭議，陳時中指出，自己上船時有待醫護口罩及戴手套，是下船時才拿掉的，並且傳染為飛沫感染，他全程皆有戴口罩，這樣就很足夠。他也表示，目前船上2400多位人員，其中共有128位採檢送驗，比原本預估還多，主要是因為本次檢驗以較為嚴格的方式來把關。

陳時中表示，船上檢疫簡單分為兩個梯次，第一個梯次為旅客，第二梯次為船員，而每一批又分為兩個採驗點，第一個在七樓、第二個則在十樓，旅客將在篩檢處以刷房卡及身分證件來進行身分的確認，而在發燒篩檢站，任何有體溫異常的都會貼上紅色標籤，其他人都會以繳交健康表及量體溫的方式來檢疫篩檢採檢，其中會以一層樓一層樓的方式來依序檢疫，每一批旅客都會完全的分流，檢疫完成且完全正常者，會回到房內休息，不會讓旅客發生群聚交叉感染的危險。

而對於船上有醫護著白色、藍色兩色的不同防護衣，防疫的執行官周志浩則回應表示，當初武漢班機是來自一級疫區，但寶瓶星號不是來自疫區，風險程度上有很大的差異，普通只需要外科手術口罩加上隔離衣，只有近距離接觸、交談才會以更高等級防護衣來防護。他指出，採檢地點也特地設至在七樓室外，有一個櫃台專門逐一檢驗，現場可以看到六位護理師八位醫師，而採檢過程非常順利，請大家拿出耐心，靜待晚間九點公布的檢驗結果出爐。

(中時 )