台灣燈會草悟道踩街登場，國內外12團隊演出活力四射熱鬧登場。（陳淑芬攝）

台灣燈會草悟道踩街登場，國內外12團隊演出活力四射熱鬧登場。（陳淑芬攝）

台灣燈會草悟道踩街登場，國內外12團隊演出活力四射熱鬧登場。（陳淑芬攝）

台中市草悟道8日上午熱鬧滾滾，台灣燈會后里馬場及森林園區的表演團隊，以踩街嘉年華方式在草悟道熱鬧登場，為台灣燈會開幕活動熱身，國內12個外表演團隊搭配街舞車，活力四射接棒登場，做3次定點演出，讓民眾先睹為快，零距離欣賞精彩表演。

「2020台灣燈會」后里馬場及森林園區主展區8日晚間開幕，開幕演出表演團隊上午在西區草悟道以踩街嘉年華亮相，來自國內、日本、英國及法國等12個表演團隊活力四射輪番上陣，在館前路、英才路470巷為起點，直行中興街至英才路470巷，全程約400公尺的演出場地熱鬧滾滾。台中市長盧秀燕、交通部長林佳龍等人與會。

踩街活動12隊的表演團體各具特色，由「九天民俗技藝團」鼓陣演出為踩街活動的敲下震撼鼓聲，緊接著「三重縣安濃津YOSAKOI四季舞」等日本團隊的活力四射演出，帶動全場熱情；台中在地新民高中表演藝術科也帶來精采表演。此外，還有法國的夜光白馬舞蹈劇場及英國的SPARK小丑幻鼓秀也獲得滿堂喝采，吸引大批民眾觀賞。

盧秀燕指出，台中市籌辦2020台灣燈會很感謝中央各部會，尤其是交通部長林佳龍率領的交通部，提供指導與協助，踩街活動由市府文化局及交通部觀光局攜手合作，邀請在地的九天民俗技藝團、新民高中及日本、英國、法國等國內外團隊呈現精采表演，讓民眾先睹為快。

盧秀燕表示，市府嚴密控制疫情，沒有任何市民得到武漢肺炎，也沒有社區感染，台中市府也不會掉以輕心，全力做好防疫措施，不論交通接駁、展區消毒工作都經過確實演練，加上展區大部分都在戶外，呼籲民眾安心賞燈。

林佳龍指出，希望燈會變成城市節慶活動，帶動在地文化、經濟發展，因此特別規劃踩街慶典，讓台灣燈會變成國際觀光品牌，燈會期間大家做好防疫措施，到戶外散散心、欣賞燈會美麗的展出。

(中時 )