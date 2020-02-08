武漢返台包機名單惹爭議，湖北台灣同胞返台救援會長徐正文被各界砲轟，資深鳥卦師王馨怡幫徐正文卜卦，驚爆徐正文驚人下場，指徐若不自我檢討，恐會「害了了」。

王馨怡接受《自由時報》專訪時指出，她用易經幫徐正文卜卦，得到屯卦：「萬物之始也，陰雲密佈的天空中，閃電震動，不久將下大雨！等於要重新來過，波折苦難接二連三，要有堅忍奮鬥的意志，咬緊牙根，才能排除萬難，冷靜觀察局勢，不可輕易變動，有挫折煩惱，也要忍耐，鬱結未通，處境艱難。王馨怡不禁感嘆，並解讀說，徐正文要檢討他自身的過錯，不然會「害了了」。

首批武漢台商包機3日返台，原定名單僅有244人，實際搭機卻變為247人，多出的3人並不在名單內，其中1人更在隔日確診感染。事件爆發後，國民黨北市議員李明賢怒轟徐正文出賣國民黨和台灣人，甚至拿中央《傳染病防治法》63條，請中央立刻開罰徐正文300萬元。

(中時電子報)