台中市萬和宮原訂九日舉辦庚子鼠年植斗祈安法會，因應大陸武漢肺炎疫情延燒，採取防疫措施，取消平安粥，僅供應平安福圓（湯圓）及贈送一份夀麵。8日下午廟方動員40餘名志工一起搓湯圓，歡樂融融。

萬和宮董事長蕭清杰說，植斗，亦稱拜斗、安斗，是道教獨有的為人消災解厄、祈福延壽的科儀，誦經禮懺，祈求平安，萬和宮均以莊嚴誠敬的心情舉辦。

多年來，每年萬和宮的謝斗及植斗法會，都依照傳統習俗，供應熱騰騰、香噴噴的素食平安粥，讓信眾分享、吃平安，頗受歡迎。

一月十八日的己亥豬年謝斗祈安法會，照常在萬和文化大樓地下室餐廳供應平安粥，吸引川流不息信眾。

至於九日上午的庚子鼠年植斗法會，董監事們顧慮到武漢疫情延燒，認為有必要採取防疫措施，亦即取消平安粥，僅供應福圓及贈送一份夀麵。

這是萬和宮舉辦謝斗及植斗法會以來，首度取消供應平安粥，情況特殊，事非得已，請鄉親、信眾見諒。不過，將在文化大樓一樓走廊贈送每人一分夀麵。

往年植斗法會另外煮的「平安福圓」的甜湯圓，今年在廟旁空地照常供應，準備六十斗糯米。

今天下午，廟方動員導覽及誦經團40餘志工，一起搓湯圓，裝滿一籮筐又一籮筐，植斗法會煮出湯圓。

萬和宮總幹事張俊鎮表示，供應湯圓，具祈求媽祖保佑善信大德，在新的一年平安、順利、圓滿的意義。

庚子鼠年植斗法會，先由蕭清杰率領董監事，祈求天上聖母保佑「風調雨順、國泰民安，信眾事事如意、閤家平安、福壽綿延、事業興盛、財源廣進。」

接著，由彰化朝天堂普銓法師開懺，並偕同蕭清杰及張俊鎮到光明燈殿灑淨，誦經團誦經祈福，莊嚴肅穆。

(中時 )