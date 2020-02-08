高雄侯姓男子2017年酗酒家暴妻女時，遭患有癲癇、領有身心障礙手冊的長女自衛、以碎玻璃刺死，長女二審判刑5年2月。侯男姐姐認為姪女孱弱不可能一人獨力殺父，懷疑弟媳也涉案，跨海告發偽證、殺人罪。檢方調查後認定侯妻罪證不足，處分不起訴。

檢方指出，2017年1月4日晚間10點多，侯男不爽家中第四台故障，打電話要求業者立即來查修，侯妻勸他不要這麼晚找碴，侯男一聽情緒失控，出言辱罵太太，並動手毆打其頭、臉，更持醬油禮盒，朝太太砸。

長女聽到父母大吵，衝出房門對侯男大喊「為何一天到晚喝酒完就打我媽媽！」侯男一聽惱羞成怒，竟朝長女揮拳，過程還踩破茶几玻璃，怒斥「我不能打妳媽喔」、「妳欠死嗎」，侯男更持電視遙控器、電風扇砸向長女，甚至出腳狠踹。

眼見侯父失去理智，長女順手拾起碎玻璃揮舞，朝侯男刺了5下，造成左肩、前胸穿刺傷。侯妻見侯男大量失血，大喊「不要再打了」，同時奪下女兒手上的玻璃碎片。侯男經送醫搶救宣告不治，長女手部則多處撕裂傷、肌腱斷裂。

法官審理時認為，侯女長期遭受家暴，其情可憫，二審改判5年2月，但侯男住在日本的姐姐卻認為，一個小女生怎麼可能如此輕易殺死父親，懷疑弟媳也是共犯，先在網上爆料，同時向高雄地檢署告發。檢方重啟調查，查無侯妻涉案事證，全案偵結後處分不起訴。

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(中時 )