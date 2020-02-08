印度外交部長蘇杰生昨天在國會上院答詢時說，目前有80名印度學生滯留中國武漢，其中有10名學生發燒，中國當局不允許他們搭乘印度撤僑專機，另70名學生則是自願留在當地。

中國武漢爆發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情並擴散全球，各國紛紛派專機撤僑，印度時報（Times of India）今天報導，印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）昨天在國會上院答詢時表示，對滯留武漢的印度學生做了上述說明。

蘇杰生說，印度駐中國大使館及其他地區的領事館持續與中國各地的印度社群保持密切聯繫。

當國會議員詢問印度是否願意協助巴基斯坦從中國撤僑時，蘇杰生指出，在印度派遣兩架次專機赴武漢撤僑時，已告訴所有學生和武漢當地社群，印度不僅接回自己人民，也願意帶回鄰國所有想回國的人，因此專機接回7名馬爾地夫學生。

印度外交部發言人庫瑪（Raveesh Kumar）說，如果巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）領導的政府提出要求，印度將會考慮協助撤離在中國的巴基斯坦學生，但印度目前沒有接到巴基斯坦政府的要求。

印度迄今僅有3名感染武漢肺炎的病例，但檢疫仍不敢鬆懈。一名中國人搭乘印度航空班機時，在飛行途中出現不適與嘔吐被隔離，降落後立即送醫，所幸排除感染武漢肺炎。

引述印度航空發言人庫瑪（Dhananjay Kumar）說，一名乘客在飛行途中身體不適，被送入醫院。

這名中國籍乘客在德里飛往普恩（Pune）的班機飛行途中，感到身體不適且嘔吐，機組人員立刻對他進行隔離措施，同時在降落普恩機場後送醫檢查；經過檢疫後，排除這名中國籍乘客感染武漢肺炎。

庫瑪指出，除非這名在飛行途中生病的乘客被確診感染武漢肺炎，機上乘客才需要按照規定檢查與隔離，因此班機上乘客，不需要檢查就可離去。

普恩機場主任辛赫（Kuldeep Singh）說，這名在飛行途中發病的中國籍乘客，很久以前就來到印度，他在印度其他機場和其他國家的不同機場，檢測新型冠狀病毒都呈現陰性。

不過，這起突發事件導致這架班機的返航延誤6個小時。

此外，加爾各答機場官員說，靛蘭航空（Indigo）1月24日和1月26日兩班從廣州飛往加爾各答的航班，因機上有3名乘客被確診感染武漢肺炎，兩個航班的機組人員被強制自主隔離14天，在沒有出現任何疑似症狀後就可返回工作執勤。

(中央社)