嘉義市大天宮摸彩送金雞，做工精巧，金閃閃、財氣旺。（廖素慧攝）

大天宮董事長盧朝南展示純金打造的「金雞報喜」摸彩品。（廖素慧攝）

嘉義市嘉邑大天宮是全台唯一合祀神農、伏羲、軒轅三尊聖帝的廟宇，並奉祀神農聖帝駕前金雞神，8日元宵節舉辦摸彩抽金雞活動，副市長陳淑慧抽出大天宮董事長盧朝南等12位幸運兒，全場歡呼「破紀錄」，今年一定旺。

大天宮於春節期間有點光明燈送摸彩券活動，累積1萬8000多張彩券，副市長從如一座小山的摸彩券中抽出12位幸運兒，每人獲得1隻做工精巧的2錢純金金雞，現場並贈送1000份發財金、1000份1元美金紅包，民眾歡喜招財運。

大天宮常務董事陳茂雄說，嘉邑大天宮又稱「五穀王廟」，祀奉「金雞神」主要是以前農業時代，神農大帝指派金雞吃掉影響農作物的害蟲，讓農民有好收成，農民感念，每到農曆4月26日慶祝神農大帝聖誕，同時祭拜金雞神。

陳茂雄說，辦摸彩送金雞、送發財金及美金紅包有10多年，已送出約200隻金雞，董事長盧朝南今年抽中金雞，首次有廟務幹部中獎，是破紀錄的好運，今年農曆8月17日將首次辦理「金雞回娘家」活動，希望200隻金雞回宮團圓，好好熱鬧一番。

盧朝南說，大天宮計畫以500萬元打造神農聖帝的神轎，龍頭鳳輦，轎身雕刻9隻龍，採用台灣檜木，鏤空金雕的工法，精美可期。

(中時 )