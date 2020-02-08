英國「脫歐」之後，法國成為歐盟唯一擁有核武的國家。法國總統馬克洪7日闡述法國的新核戰略，並呼籲歐洲在防禦政策上更加協調一致。他表示，面對未來可能在歐洲出現的常規甚至是核軍備競賽，歐洲人不能局限於「觀眾」的角色，應採取新的核嚇阻戰略。

據新華社報導，馬克洪當天在法國軍事學院發表演說時說，當今世界，多邊主義和一些國際基本公約面臨挑戰，歐洲人不能「將自己局限於觀眾的角色」。他強調，歐洲的長遠安全離不開與美國的牢固聯盟，但「也不可避免地取決於歐洲人自主行動的能力」。

馬克洪表示，法國核力量的存在有助於加強歐洲安全，具有「歐洲意義」。

英國1月31日「脫歐」後，法國成為歐盟成員國中唯一的核大國。馬克洪在談話中說，法國將與主要歐洲夥伴國家共同行動，在歐洲積極參與的領域奠定共同國際戰略基礎。他還邀請歐洲夥伴國家，未來可以參加法國的軍事嚇阻力量演習，但他沒有具體說明英國作為核大國，在「脫歐」後如何繼續與歐洲國家在相關領域保持合作。

馬克洪說，有關遏制核武器擴散的條約面臨質疑和挑戰，擁核國家應承擔起確保全球戰略穩定的責任。他認為，不受限制的軍備競賽是有可能出現的，而自上世紀60年代末以來並見過這種競爭。他呼籲俄美兩國2021年後繼續履行《新削減戰略武器條約》。

馬克洪重申法國致力於履行「全面、逐步、可信和可核查」的裁軍承諾，反對將原子彈作為戰爭武器。據他透露，法國已經將其核彈頭數量減少到300枚以下，但法國的核武器仍是嚇阻敵人的重要軍事力量。

2018年6月，法國議會通過議案，宣布法國從2019年至2025年將投入370億歐元，用於核力量的現代化建設。

(中時 )