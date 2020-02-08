佛光山宏法社舉行祈福法會外並分送結緣品，祈福淨化空氣與環境。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

因應武漢肺炎，佛光山宏法社8日舉行上燈祈福法會，匯集近150位信徒及民眾的善心功德回向，為生者祝禱、願往生者安息，並贈以大悲咒水調製的環保酵素淨化液及環保酵素原液與大眾結緣。

佛光山宏法社8日向觀世音菩薩祈願，並恭讀星雲大師《為新型肺炎疫情向觀世音菩薩祈願文》。頭份市長羅雪珠也參加祈福法會，上香祝禱祈願，並感謝宏法社關心眾生安康。

宏法社監寺如宗法師指出，疫情蔓延，星雲大師除第一時間慈示，全球佛光道場為疫情受苦與往生的群眾立消災、超薦的牌祿位外，更結集全球佛光會員發起誦經祈願。盼透過大家108部心經的誦經修持，及用心誦念星雲大師「為新型肺炎疫情向觀世音菩薩祈願文」，自我反省觀照，進而從內心產生一股修正的力量。

藉由身做好事、口說好話、心存好念，從每個人本身做起實踐三好，回向疫情止息，人人行三好，肯定國泰民安，風調雨順。8日除舉行祈福法會外，宏法社同步發放修持單、大悲咒水，並提供以大悲咒水調製的環保酵素淨化液及環保酵素原液與大眾結緣，藉以淨化及提升空氣含氧，創造更健康的環境。

(中時 )