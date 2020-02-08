走近細瞧後，發現原來是朴子市文化里長楊石旭準備200箱麵條送給鄉親。（張毓翎攝）

楊石旭也請來師傅演布袋戲，感謝神明一整年的庇祐。（張毓翎攝）

到了棚上人員撒錢、撒糖果、灑彩券的時刻，不論大人或小孩都在地上瘋狂搶成一團。（張毓翎攝）

嘉義縣朴子市一處小巷8日下午驚見排隊人潮，武漢肺炎疫情延燒，全台都在買口罩，不少路過民眾還以為這裡可以領口罩，走近細瞧後，發現原來是文化里長楊石旭將販賣茶鵝所累計的公益基金，準備200箱麵條送給鄉親吃平安。

楊石旭舉辦的「買茶鵝、做公益」活動，鵝農提供市價1250元的茶鵝，他只賣850元，同時每賣出1隻，就捐出100元購買麵條送給需要的人，今年受到民眾熱烈迴響，總共賣出約300隻，今年元宵節不僅送麵條，他還準備40張大樂透彩券給現場的民眾。

「這裡不是藥局，嘸賣口罩喔！」楊石旭說，他運用這些公益基金，購買鹿草鄉很受歡迎的麵條，原訂1月19日發送，後來改成在元宵節，主要這天為家中供奉「陳靖姑」的壽誕日，民眾除了領取壽麵、拿平安糖及大樂透彩券，期待大家來年健康平安、發大財。

另外，楊石旭也請來師傅演布袋戲，感謝神明一整年的庇祐，前來領取麵線的長輩，帶著孩童一起觀賞布袋戲，棚上五光十色的表演及音效，讓現場民眾看得目不轉睛，到了棚上人員撒錢、撒糖果、灑彩券的時刻，不論大人或小孩都在地上瘋狂搶成一團，還有人摘下帽子接錢，氣氛和樂融融。

(中時 )