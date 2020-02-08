疫情亂入 在陸美企估今年營收將減 18:062020/02/08 旺報 許昌平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上海美國商會的一項調查顯示，大多數在華有業務的美國公司預計，冠狀病毒疫情將導致今年的營收減少，一些公司正在加快實施將供應鏈轉移到中國大陸以外地方的計畫。 路透報導，近四分之一的公司預計，受疫情影響，今年的營收將至少下降16%，超過五分之一的公司預計將下降11至15%，只有13%的接受調查公司說，營收受疫情的影響很小，甚至沒有影響。 該調查涵蓋了127家公司，其中20家在中國的營收超過5億美元，27家在中國的營收超過1至5億美元。 (旺報 ) #疫情 #調查 #美企 也許您會感興趣 推薦閱讀 肺炎疫情肆虐 標普預測：陸銀行業不良貸款增逾5兆元 15:102020/02/04 財經 習指示統一調度 研發疫苗 04:092020/02/05 焦點新聞 標普：肺炎疫情成亞太地區主權信用關鍵風險 12:452020/02/05 財經 武漢疫情 中研院研究員：7日會進入第二循環 15:222020/02/05 政治 武漢肺炎疫情有救 歐美股市大漲 23:102020/02/05 財經 受疫情衝擊 香港巴塞爾藝展宣告取消 11:092020/02/07 生活 人行：對疫情嚴重地區加強金融支持 11:002020/02/07 財經 陸財政部：已安排疫情防控資金667.4億人民幣 11:152020/02/07 財經 「口罩不要買有毒」？無業男散布假訊息遭送辦 17:222020/02/07 社會 協同作戰 砸2870億防控 1.2兆優貸紓困 04:102020/02/08 財經焦點 財經熱門新聞 油價恐怖暴跌！沙國減產 殺出攔路虎 - 財經 嚇！半導體股遭血洗 台積電ADR慘了 - 財經 1分鐘讀財經》台幣驚見2字頭！外資押寶這15檔 - 財經 最毒肺炎1個月後爆表 網驚洩散戶2大神操盤 - 財經 連4天創高別追！分析師警告美股恐崩3000點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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