上海美國商會的一項調查顯示，大多數在華有業務的美國公司預計，冠狀病毒疫情將導致今年的營收減少，一些公司正在加快實施將供應鏈轉移到中國大陸以外地方的計畫。

路透報導，近四分之一的公司預計，受疫情影響，今年的營收將至少下降16%，超過五分之一的公司預計將下降11至15%，只有13%的接受調查公司說，營收受疫情的影響很小，甚至沒有影響。

該調查涵蓋了127家公司，其中20家在中國的營收超過5億美元，27家在中國的營收超過1至5億美元。

(旺報 )