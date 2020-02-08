獅潭「橘莓戀」農特產品行銷活動8日、9日在獅潭鄉義民廟前廣場登場，苗栗縣副縣長鄧桂菊等人推廣在地柑橘、草莓，並邀請遊客體驗採果樂趣，享受鄉村的純樸旅遊。

苗栗縣政府農業處長陳錦俊指出，獅潭鄉柑橘栽培面積近120公頃，草莓栽種面積約30公頃，在今年的宜人氣候與農民技術精進，柑橘、草莓都豐收，即日起到3月底為最佳採果時期。

縣府與獅潭鄉農會8、9日在義民廟廣場辦理獅潭「橘莓戀」農特產品行銷，8日同步舉行慶祝農民節大會，鄧桂菊與立委徐志榮夫人王慧珍、鄉長謝春梅等人頒獎表揚縣級桶柑、獅潭鄉草莓評鑑優勝農民及優秀農民。

鄧桂菊感謝獅潭鄉農友多年的付出與努力，種植多樣優質農產，農產行銷更在獅潭鄉農會3巨頭帶領下，充分結合當地人文地景，提供更多農特產品行銷管道，盼多元經營能讓農會業務穩健成長，增加農民收益。

獅潭鄉農會總幹事黃煥祥表示，獅潭桶柑、草莓、仙草、桂竹筍等為主要作物，但因近年氣候與環境變遷，加上農民的管理不當，造成土地無法負荷並反撲農作，因此農會正積極輔導友善環境及無毒、安全農業，以有機農業耕種，打造獅潭有機鄉。

(中時 )