「小三通」停航倒數計時，今天並未湧現大量旅客人潮。（李金生攝）

楊鎮浯縣長下午率員赴水頭碼頭巡視最新作業情況。（李金生攝）

楊鎮浯縣長站上防疫第一線，肯定檢疫關卡十分扎實、嚴謹。（李金生攝）

入境旅客通過防疫關卡，做好第一線防疫工作。（李金生攝）

「小三通」往來客船進一步強化防疫，每航次的載運量均在50％以下，防範發生船艙群聚感染。（李金生攝）

入境旅客填寫自主健康管理表，落實執行居家檢疫14天。（李金生攝）

發燒旅客火速由救護車送往金門醫院進一步檢查。（李金生攝）

大陸武漢肺炎疫情狂燒，陸委會昨宣布「小三通」10日起停航，金門水頭碼頭今（8）日仍有646人進出，並未湧現大量人潮，且往來客船進一步強化防疫，每航次的載運量均在50％以下，防範發生船艙群聚感染。楊鎮浯縣長下午實地訪視，肯定一切作業程序有條不紊，鄉親可以放心。

金門縣港務處統計，今天金廈航線來回8班、金泉航線來回2班，共有227人入境、412人出境，合計646人，出現「出多進少」情況，其中出境者又以趕回對岸工作的台商和台幹居多。但並未如預期在倒數計時階段，湧進大量進出的旅客。

「小三通」也採取最新的防疫措施，由港務單位向航商發出強化防疫通報，重點是進行乘載管制，每航次的旅客載運量不得逾50％，以期保持安全距離，防範船艙內發生感染。

縣港務處提醒旅客，明（9）日欲搭乘前往五通碼頭的旅客，若已訂位該航次是在船舶訂位50％以後號次，切勿前往碼頭，以免白跑一趟。另因涉及防疫，明天除已確訂的航班外，將不會再有加班船。相關訂位資訊可洽航商：

馬可1號：082373007、新武夷：0823313010。

楊鎮浯縣長下午率同縣府觀光處長丁健剛、縣衛生局副局長李金治、民政處長陳世保、縣港務處長何佩舉、縣車船處長王垣坤等人赴水頭碼頭巡視最新作業情況，並替CIQS第一線工作人員打氣，肯定檢疫關卡十分扎實、嚴謹。

楊鎮浯呼籲鄉親不要再自己做「專家」，莫在網路一直不斷評論和發表一些似是而非的言論，以免引起恐慌，造成防疫工作的困擾。

楊鎮浯強調，做為金門重要產業支柱的「小三通」關閉，一定會帶來產業衝擊，縣府已要求相關單位研擬輔導和補助政策，來協助業者度過難關。另方面也希望針對包括疫情在內的風險變數，進行產業體質調整和轉型準備。

(中時 )