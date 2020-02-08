名間鄉受天宮年度盛事「受天上元慶元宵‧米糕桃吃平安」活動，今8日下午盛大登場，吸引信眾熱烈參與，在副縣長陳正昇、受天宮主委許瑞斌帶領下，一起挑著米糕桃遊大街，並在受天宮進行揭桃及開香儀式，場面熱鬧非凡。
挑米糕桃遊大街活動在陳副縣長等帶領下，從第1停車場牌樓出發，挑擔到廟埕，步行約1公里，參加民眾有長輩也有小孩，每擔米糕桃重約10台斤，有的小孩則合作共扛，場面十分逗趣，隊伍中，並有表演團體沿街表演，讓遊街活動更加熱鬧。
下午3時進行揭桃及開香儀式，由陳副縣長、許主委、立委許淑華、縣府民政處長吳燕玲、觀光處長王源鍾、名間鄉長陳文德與受天宮管委會成員共同揭桃，並與信眾一起上香，隨後進行擲米糕桃活動，為新的一年擲出好彩頭。
陳副縣長表示，受天宮擔米糕桃呷平安活動已舉行20多年，今年米糕桃重達8888台斤，象徵著發發發發，擔米糕桃活動開放報名即秒殺額滿，顯見活動廣受大眾喜愛，希望未來能擴大舉辦，結合宗教、觀光、文化，吸引更多遊客春節到名間鄉遊玩，成為地方文化指標。
陳鄉長說，1年1度的受天宮元宵節活動除8日挑米糕桃，9日宮廟口將發放米糕桃，歡迎善男信女踴躍領取，一起吃平安，祈求國泰民安。
許主委指出，受天宮除擔米糕桃、揭桃開香活動外，現場還有擲米糕桃及發送小提燈，晚間還有元宵晚會表演，期讓信眾感受元宵節的氣氛，另外，今年活動因應衛生及防疫考量，米糕桃特別製成10兩小包裝，讓信眾安心「呷平安」。
(中時 )
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