雪碧、郭柏均、林咚咚3人感情糾葛蜘蛛網，男事主郭柏均今（8）下午召開記者會，反駁昨天元配林咚咚指控少給家用、一年多未見小孩，表示去年離家出走後，持續都有接送小孩，車貸、房貸、小孩教育費、生活費，全都定期繳交，每個月都在負擔家用，車貸、房貸、生活費用都是自己負擔，「我除了這些外，一個月還給她5、6萬，她用應該夠了」。重申小孩跟家裡的費用都有持續給，，；對於林咚咚直指小三是雪碧，把老公偷走，郭柏均：「不是有人把我偷走，是她把我推得越來越遠。」

記者會一開始郭柏均就打趣自稱：「第一渣男。」透露婚後第1年林咚咚就要求離婚，7年以來離婚協議書就簽了多達10幾張，直至離家出走前，這6年多時間，一周有5天都在吵架。表示林咚咚要求自己給錢才要離婚，一開始說250萬後來變成1千多萬，「夫妻之間任何事情都會溝通，但是她不會，罵我媽媽笑查某」，林咚咚對自己的肢體、言語暴力從未間斷。

對於雪碧積欠月子中心費用，郭柏均直說：「月子中心有任何證據請拿出來，我不回應是因為我不清楚，分局和月子中心也說沒這個狀況。」表示婚姻會走到分居跟雪碧沒有任何關係，「我結婚第三年就已經離家出走過，不是因為女人，跟雪碧沒有很直接的關係。」不認雙方有小孩，僅說兩人就是老闆跟藝人關係。

郭柏均坦言不希望小孩受到任何的傷害，跟林咚咚也不可能再繼續下去，現在已委任律師訴請離婚，跟小孩的監護權，表示從以前、現在到未來，都會盡到父親的責任，最後不忘祝福回歸演藝圈的林咚咚說：「她以前就有很大的明星夢，恭喜她踩著我們走紅了，成為眾所注目的焦點。」

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(中時電子報)