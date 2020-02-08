閱讀，牽起知識與愛的鏈結！成大校友會今天贈書給台南的南、北家扶中心學童100位學生，成大校長蘇慧貞長期捐助家扶基金會，特地出席南台南家扶中心舉辦贈書會，期勉家扶孩子無論何時都別放棄學習、不放棄閱讀，「因為那是希望的開始。」

發起這項活動的是台南成功大學校友會副會長張簡永祥，理念獲會長林鴻琦與理監事、會員大力支持，盼藉由「照亮家扶兒，你開書單來，我們買給你」活動，讓需幫助的國中生擁有免費參考書，可用更多時間自主學習。

校友會指出，為善盡一流頂尖大學畢業校友的社會責任，數月前即與南、北台南家扶合作，客製化贈送100名家扶孩子各科版本參考書。

蘇慧貞留學回國後，從第一份薪水至今持續投入家扶基金，因為體認學習和教育是改變人生的最大基礎與可能，「永遠不能限制學習的方式，那就是閱讀，透過閱讀改變學習，透過學習帶來機會，透過那個機會帶來的不同人生，就會為自己和家庭，還有許多想要完成的夢想提供更強大力量支持。」

校友會依每位學生開出來的書單向書局或出版社採購，將參考書送給家扶孩子們。王同學從小生長在單親家庭，母兼父職，雖然家裡的經濟條件不佳，但他說，「很幸運擁有社會中許多溫暖的力量。」不少家扶兒感謝這次贈書活動，有學生吐露，5月會考也將懷著感恩的心上考場，期許未來有能力，能將這份愛的力量傳給更多人。

(中時 )