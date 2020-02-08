小仙女下凡 只是為了吃這個 18:062020/02/08 中時 莊哲權 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 坐在花車上的小仙女肚子餓了，大口吃黑輪。（莊哲權攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 坐在花車上的小仙女肚子餓了，大口吃黑輪。（莊哲權攝） 由台東天后宮主辦，連續兩天的元宵神明遶境「咚咚鏘」 ，今天中午由前總統府資政饒穎奇、議長吳秀華、副縣長張志明及市長張國洲開鑼後，50支宮廟陣頭及藝閣、電音車等走上街頭，鑼鼓喧天，到處炮聲隆隆，熱鬧非凡 。 坐在花車上扮演小仙女的小女孩，肚子餓了，啃起黑輪充饑，民眾笑說，原來小仙女下凡，是為了嘗一口黑輪。 明天由豐安宮舉辦的大豐地區神明遶境也將互別苗頭，台東的正月15、16宛如不夜城。 (中時 ) #仙女 #神明 #台東 #鑼鼓 #小女孩 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北神明淨港文化祭8日登場 創意跳水獎6000元 12:122020/02/04 生活 學習機女童11年前爆紅 超仙近況曝光 16:012020/02/04 正妹 老婆洗澡水溫驚人 門一開仙女下凡 15:552020/02/04 日常 祈福祛瘟疫 台東元宵節炮炸寒單連炸20餘場 17:372020/02/05 生活 台東幸福住宅將交屋 每戶贈2萬元等值入厝紅包 17:502020/02/05 生活 挺偶像助防疫 飯圈女孩好樣的 04:092020/02/06 時尚娛樂 祈福祛瘟疫 台東炸寒單登場 04:102020/02/06 地方新聞 口罩實名制 台東藥局發撲克牌當號碼牌 10:142020/02/06 生活 首例！台東民眾隱匿旅遊史 遭開罰3萬 16:562020/02/07 社會 台東混泥土預拌車滑落山谷 駕駛明顯死亡 17:482020/02/07 社會 生活熱門新聞 去全聯看到這一幕 網嘆：台灣人真的失智了 - 生活 北韓「鎖國」武肺是如何滲透的？宅神驚爆元凶 - 生活 因應疫情緊繃 成大醫院宣布關閉一門診出入口 - 生活 蔡英文「論文門」口試委員非隱私！英國官方接獲申訴 - 生活 - 旺報 彰化》中央全額買單蓋火化場踢鐵板 居民動員10部遊覽車抗議 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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