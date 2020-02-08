坐在花車上的小仙女肚子餓了，大口吃黑輪。（莊哲權攝）

由台東天后宮主辦，連續兩天的元宵神明遶境「咚咚鏘」 ，今天中午由前總統府資政饒穎奇、議長吳秀華、副縣長張志明及市長張國洲開鑼後，50支宮廟陣頭及藝閣、電音車等走上街頭，鑼鼓喧天，到處炮聲隆隆，熱鬧非凡 。

坐在花車上扮演小仙女的小女孩，肚子餓了，啃起黑輪充饑，民眾笑說，原來小仙女下凡，是為了嘗一口黑輪。

明天由豐安宮舉辦的大豐地區神明遶境也將互別苗頭，台東的正月15、16宛如不夜城。

(中時 )