旺旺集團4日起免費提供領有媽媽手冊等族群，每日每戶1公升「水神抗茵液」，一起守護台灣。（陳育賢攝）

旺旺集團4日起免費提供領有媽媽手冊等族群，每日每戶1公升「水神抗茵液」，一起守護台灣。（陳育賢攝）

旺旺集團4日起免費提供領有媽媽手冊等族群，每日每戶1公升「水神抗茵液」，一起守護台灣。（陳育賢攝）

旺旺集團4日起在全台針對領有媽媽手冊者等多個族群，免費提供每戶每天1公升的「水神抗菌液」，另，里長可領取50公升供里民使用，幫助大家一同抗肺炎病毒，新竹縣市自首日起即反應熱烈，俏媽咪竹北店已領取超過1500公升，竹市店更抽水神抽到馬達燒壞。

旺旺集團為社會盡一分心力，特別針對65歲以上老年人、低收入戶、領有媽媽、兒童手冊者等族群，免費提供與酒精有同等效果的「水神次氯酸抗菌液」，自備容器每日每戶可免費索取1公升，旺旺集團希望與全國民眾一同抵抗武漢肺炎的新型冠狀病毒，一同守護台灣。

此次與旺旺集團合作提供免費索取點的俏媽咪竹北店鄭老闆表示，4日開始開放索取後就有不少人來詢問與領取，5天來已領取了超過1500公升，另，也有不少里長來索取，由於苗栗縣目前部沒有地方提供水神抗菌液，因此也有苗栗縣的里長跨縣市來竹北店領取，大家反應都非常好。

不過，鄭老闆也表示，由於取水處位在俏媽咪的賣場內，空間並不大，加上假日購物民眾較多，若出現排隊人龍可能影響消費動線，取水民眾本身也要久候，店家也建議民眾最好避開假日，於平日前來索取，才會節省等候時間。

俏媽咪新竹店則表示，4日當天可能多數民眾還沒獲取這項消息，只有提供20餘公升左右，第2天民眾獲知詢息後就大排長龍了，1天就出了350公升，但可能因出水太急，導致加壓出水馬達故障，當晚公司緊急派維修人員搶修，讓民眾在第3天仍有水神抗菌液可領，但第3天在提供290公升之後，馬達再度出問題，公司與俏媽咪都在緊急搶修，希望早日復工，讓民眾有水神可領。

(中時 )