慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）公布2019年第四季財報，第四季營收1億5,320萬美元，較上一季大幅成長35％，與2018年第四季相比成長32％，毛利率49.3％。稅後淨利3,381萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘0.96美元（約新台幣29元）。

2019年第四季NAND控制晶片營收創新高。與上一季相比，SSD控制晶片營收成長近25％，創歷史新高，eMMC／UFS控制晶片營收也大幅成長70％，而SSD解決方案營收則較上一季成長60％。

「在三個主力產品線的成長帶動下，第四季營收再創佳績。」慧榮科技總經理苟嘉章表示：「其中SSD控制晶片表現最為亮眼，單季及全年營收雙創歷史新高。此外，我們的eMMC及UFS控制晶片營收持續強勁成長。SSD解決方案方面，企業級的寶存（Shannon）及車用／工控級的Ferri系列，營收也皆較上一季大幅成長。」

展望新的一年，苟嘉章表示，我們的三大主力產品線將持續帶動整體營收成長，其中營收占比過半的SSD控制晶片，已直接供貨給全球7家NAND大廠的其中5家，全球主要模組廠商目前也都是我們的客戶。

由於NAND市場價格穩定，加上SSD市場採用率提升，我們的客戶對2020年的銷售預估皆持樂觀看法。相對於通路市場，目前我們SSD控制晶片在PC及其他OEM市場出貨比重已逾半，透過我們的NAND大廠及模組廠客戶打入PC及其他OEM市場供應鏈，預期今年在此市場的開案量將提升，持續帶動整體營收成長。

苟嘉章指出，eMMC及UFS控制晶片方面，UFS在智慧型手機市場採用率快速攀升，從2019年僅限於旗艦機種到目前各大廠牌的主流機種多已採用UFS記憶體，我們的美國NAND大廠客戶將因此而受惠；中國的模組廠客戶也成功打入更多eMMC應用市場，包括智慧型機上盒、音箱、電視及中、低階的智慧型手機。

SSD解決方案在今年也將回復成長，動能來自中國超大規模雲端供應商將採購更多寶存的Open Channel SSD，應用在他們的資料中心，另一方面，我們的Ferri單晶片SSD，預期將打入更多車用、伺服器及工控市場供應鏈，帶動營收成長。

考量最近新型冠狀病毒疫情不確定因素對供給及需求面的影響，預估2020年第一季營收將介於1.3億～1.38億美元之間，較上一季減少10～15％，毛利率介於44～46％之間。2020年全年營收預估將較2019年成長20～30％，達到5.39億～5.84億美元，全年毛利率預估將達46～48％。

(工商 )