受武漢肺炎疫情影響，世界各地都有演藝工作停擺或取消，重創全球娛樂產業經濟！「中國演出行業協會」7日發表聲明，呼籲演藝行業齊心協力、同舟共濟面對困境；根據中國演出行業協會在會員範圍內進行的抽樣調查顯示，今年1到3月全國已取消或延期的活動多達2萬場，光是票房損失就超過20億人民幣（約90億台幣），還不包括周邊影響。

據了解，肺炎疫情重創大陸各行各業，全國娛樂演出市場幾乎完成停滯，各類演出機構均遭受不同程度的損失，即便之後疫情緩和、結束，仍得面臨一段逐步恢復的空窗期！為了度過嚴峻情勢，中國演出行業協會近日向各類演出機構提出6項建議，內容包括妥善處理演出訂金（預付款）的退款工作；共同分擔疫情帶來的損失；劇場及大型會館等演出場所經營的機構，應提早規劃檔期安排；研究討論演藝工作增值的新模式；以積極心態面對疫情並提升演藝業務能力。

周董的大陸演唱會也受疫情影響。（資料照／杰威爾提供）

(中時 )