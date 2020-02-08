中台灣最大元宵節慶褒忠鄉吃飯擔活動8日在已故巨星鄧麗君出生地的田洋村登場，數萬人齊聚廟5公頃大的田地，一同就地吃村民招待的油飯、鹹菜鴨等平安飯，象徵獲得五年千歲王爺的加持。
相傳清朝瘟疫橫行，人心惶惶，五年千歲信徒在元宵節迎請王爺出巡遶境，祈求消除瘟疫，消災除疫後，村民感念聖恩，自發性準備「飯擔」，犒賞陣頭和繞行隊伍，已延續百年，後來演變成「吃飯擔」吸引很多人參與，近年成為萬人吃飯擔活動。
今年雖傳出武漢肺炎疫情，馬鳴山鎮安宮五年千歲遶境及吃飯擔活動並未取消，原因也在於早年遶境的由來就是請出五年千歲遶境消災，今年也湧入數萬人，盛況不輸去年的七萬人。
遶境隊伍分為2線，褒忠鄉、東勢鄉的五股十四庄民眾組成陣頭接力擔任轎班，今年主辦吃飯擔的是田洋村民，合安宮廟前的5公頃田地臨時整為平地，充當招待萬人吃飯擔的場地。
8日下午2點兩線陣頭隊伍才合體於合安宮，馬鳴山鎮安宮主委章金樹與縣長張麗善率縣府一級主管扛飯擔入場，同聲倒數5之後宣布「開動」，飢腸轆轆的民眾們大快朵頤，萬頭鑽動十分壯觀。
今年東道主田洋村是已故國際巨星鄧麗君的出生地，張麗善邀請各地民眾吃平安後到鄧麗君的故居參觀，晚上再去看北港燈會，共有五大燈區，展期到16日。
五年千歲遶境吃飯擔文化節與平溪天燈、鹽水蜂炮齊名，2014年登錄為雲林縣無形文化資產，文化部2019年8月也把「馬鳴山五年千歲大科」列為國家重要民俗，登錄為國家級無形文化資產。
(中時 )
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