彰化縣是唯一沒有火化場的縣市，是亟待興辦的公共建設，內政部也關切，願全額補助，芳苑鄉公所才釋出第六公墓作為選項，瞬間烽火連天，短短3周破5000人簽署反對，10日還將發動10部遊覽到芳苑鄉公所和縣府抗議，「孵座火化場怕是又無望了！」

彰化縣近128萬人口，每年近9000人往生，奔赴台中或南投火化，一再掀怒火，「成就生命最後的旅程」是共識，卻卡在「哪裡都好，就是不能在我村里」，歷任好幾屆縣長都推不了。

第一大縣沒火化場，內政部也關切，提出全額補助，縣府尋覓適合地點，芳苑鄉公所才釋出第六公墓近5公頃，構想設置10爐具，結合殯儀館等，公墓打造公園化殯葬園區的消息，頃刻就掀起地方強烈反彈。

芳苑鄉反火化場自救會發動連署，簽署反對已達5102人，周邊芳苑村、芳中村、仁愛村、新街村、信義村、頂部村等居住人口數4483人，反對3476人，達77.15％，芳苑、芳中村更達92％，不滿預定地方圓3公里內是芳苑重要行政區，有6所國中小學，更有芳苑普天宮，國寶級芳苑海牛和芳苑工業區，每年有20萬人觀光產業人潮。

對於醞釀的抗議行動，彰化縣政府民政處表示，並未收到芳苑鄉公所口頭或書面的興辦計畫，雖樂見其成，不過一切依法辦理，興蓋事業單位必須和民眾充分溝通，取得共識。

據了解，公所初步估算，火化場連同殯葬園區占地約4公頃餘，經費至少3億元；不少鄉鎮村的里長也頗無奈，去年縣府安排參訪新竹羽化場，現代殯葬事業汙染幾乎零，就算提倡環保葬，火化仍是必須，只不過將心比心，地方也有心理、政治角力等諸多考量，不是有錢就能使鬼推磨，確實是比「不可能的任務」還棘手。

(中時 )