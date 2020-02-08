台中市長盧秀燕說，台中市沒有武漢肺炎確診病例，相對是「淨土」，且燈會活動95％在戶外，台中市府絕對不會掉以輕心，會做好防疫措施。（陳淑芬攝）

台灣燈會8日晚間在台中熱鬧開幕，卻逢全球武漢疫情升溫，參觀人潮恐受波及？台中市長盧秀燕與交通部長林佳龍兩人8日均鼓勵民眾，做好防疫工作，安心參觀燈會。盧說，台中市沒有確診病例，相對是「淨土」，且燈會活動95％在戶外，更加安全；林則呼籲，要以健康心態過正常生活，台灣燈會今年定位在「2.0版」，不要衝「量」，要提升品質。

台灣燈會后里馬場及森林園區主展區在8日晚間正式開幕，盧秀燕與林佳龍8日同台參加「台灣燈會草悟道踩街」活動。盧秀燕表示，台中市目前並沒有確診病例，也沒有社區感染，相較而言是一塊「淨土」，但是台中市府絕對不會掉以輕心，舉辦過程會做好防疫措施，包括交通接駁、展區消毒工作都經過確實演練。

她並強調，燈會活動95％以上都在戶外，在戶外空曠的地方更加安全，呼籲民眾把握機會參觀，主辦單位會如履薄冰繼續做好燈會及防疫等工作，讓民眾繼續享受新年的歡樂及好彩頭。

林佳龍也指出，重大活動會與疫情發展有關，目前台灣疫情都能控制在境外移入或家庭親密接觸，鼓勵民眾要以健康的心態過正常生活，只要做好防疫措施可到戶外看台灣燈會散心，台灣燈會都是戶外開放空間，空氣反而更流通。

林佳龍強調，他一直主張燈會不要衝「量」，不然會降低品質， 每年人潮高達一千多萬人次，品質不會好。今年台灣燈會定位在「2.0版」，希望能提升台灣燈會的品質，后里燈區延續花博展區有更精彩的設計，人數要適當的控制，希望參觀民眾能停留久一點、看深入一點。

(中時 )