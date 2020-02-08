美財長預測今年GDP成長率恐不到3％ 18:222020/02/08 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國財政部長穆努欽 圖／路透 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）7日接受福斯商業新聞網訪問時指出，受到波音737 Max停飛影響，今年美國經濟成長率恐不到3％。 他說波音身為美國最大出口商，其737 Max停飛的確對美國經濟造成傷害，其成長率可能因此減少0.5個百分點。 另外針對新型肺炎疫情，穆努欽也預期將對全球與美國經濟成長帶來衝擊。 不過在此同時，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）卻持不同調，表示該肺炎不會對美國經濟有重大影響。 (工商 ) #成長率 #穆努欽 #Max #停飛 #美國經濟成長 也許您會感興趣 推薦閱讀 他航照飛惟獨金遠東停飛 董事：不公平待遇 11:232020/02/04 財經 緬甸也停飛 228名旅客遭丟包 04:102020/02/05 產業．科技 緬航無預警停飛 228台人遭丟包 04:102020/02/05 國際大事 2020武漢風暴》美國兩大航空宣布停飛香港 16:192020/02/05 國際 義大利停飛台灣 義駐台外館表示遺憾 18:472020/02/05 政治 今年營收成長率 鴻海 傳下修至1～3％ 04:102020/02/06 財經要聞 武漢肺炎疫情蔓延 全日空再停飛7條陸航線 14:172020/02/06 國際 疫情擴大 全日空再停飛7條中國航線 17:482020/02/06 生活 產險業預期 今年保單附加險簽單保費約可成長5％ 17:272020/02/07 財經 南航今起停飛兩岸航線至3月底 04:092020/02/08 財經要聞 財經熱門新聞 新晶片砍價洩密…台積電7奈米老大換人 - 即時 油價恐怖暴跌！沙國減產 殺出攔路虎 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 即時 上海、深圳全面穩開工 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》台幣驚見2字頭！外資押寶這15檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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