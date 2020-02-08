美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）7日接受福斯商業新聞網訪問時指出，受到波音737 Max停飛影響，今年美國經濟成長率恐不到3％。

他說波音身為美國最大出口商，其737 Max停飛的確對美國經濟造成傷害，其成長率可能因此減少0.5個百分點。

另外針對新型肺炎疫情，穆努欽也預期將對全球與美國經濟成長帶來衝擊。

不過在此同時，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）卻持不同調，表示該肺炎不會對美國經濟有重大影響。

(工商 )