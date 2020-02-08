二極體大廠敦南（5305）公告1月合併營收達4.91億元、年減14％。敦南表示，為了加速大陸主管機關對敦南科技與台灣達爾科技之股份轉換案之審查並考量市場氛圍，公司已於2020年1月14日已完成處分所持有16.5％的昂寶電子（4947）股票予Orthosie Investment Holdings Ltd。

其餘14.69％昂寶電子股份將於該公司股東會通過並經取得相關主管機關核准後，於合併案之合併基準日後全部處分完畢。因此自今年1月起昂寶營收不再納入合併主體，公司自結該月合併營收為新台幣4.91億元，與去年同期相較，下滑了14％，與上個相較則有小幅增加了1％。

功率半導體產品營收佔比上升至73％，1月份因農曆年假的影響，工作天數較短，營收較去年同期下滑22％，但較上個月小幅增加1％。營收比重升至18％的系統模組產品，去年因順利接獲大陸金融機構標案釋單，是少數不受貿易戰影響全球景氣之產品，全年自結營收得以較前一年度成長13％；今年1月份營收較去年成長了3％，但與12月相較則是下滑了16％。

2019年表現不佳的6吋晶圓產品，因不再需要沖銷昂寶電子營收的關係，年增及月增率得以雙雙上揚，營收佔比也上升至5％。去年10月起敦南陸續新增加兩間IC公司營收入合併營收，1月份合計貢獻3％營收，表現不俗，1月份營收已超過去年第四季全季營收的80％。

(工商 )