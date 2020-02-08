中央流行疫情指揮中心日前公布自2月2日起，「小三通」入境的旅客須居家檢疫14天，期間由民政單位每天關懷，不得外出。（李金生攝）

大陸武漢肺炎疫情擴大蔓延，2日「小三通」入境金門的方姓男子卻違反居家檢疫14日的規定，照樣出門趴趴走，警方據報調閱路口監視器影像紀錄，約談到案確認屬實。縣衛生局今（8）日依違反傳染病防治法開罰新台幣3萬元。

中央流行疫情指揮中心日前公布自2月2日起，「小三通」入境的旅客須居家檢疫14天，期間由民政單位每天關懷，不得外出。但2月2日當天「小三通」入境的方某並未遵守相關規定，7日被人發現出門在外亂跑。

警方調閱監視器及相關事證，今天約談方男到案，確認他有違反居家檢疫規定的事實，縣衛生局下午依法裁處3萬元罰鍰，這也是金門違反居家檢疫的首樁處罰案件。

縣衛生局表示，違反居家檢疫者，依傳染病防治法第58條規定「自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施」，如違反可處1萬到15萬元罰鍰。

(中時 )