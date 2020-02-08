武漢疫情延燒，卻發生多起居家檢疫對象「趴趴走」狀況，新北市民政局提升管理規格，除加強宣導，檢疫對象接受電話關懷時須本人接聽，若訪視不在家或住址錯誤，將移請衛生局開罰或通報警政單位比照重大案件協尋，全力防堵疫情出現破口。

來自新北市江姓夫婦日前從大陸返台，依規定須居家檢疫14日，民政人員致電關心時，家人接聽時竟欺瞞兩人外出一事，夫妻6日搭機到金門企圖小三通回大陸，遭移民署及時攔截，最後被新北市衛生局重罰各15萬元。

為防止類似事件再發生，新北市民政局制定新改善方法，民政人員電話關懷時，一定要由本人接聽，若找不到當事人，民政人員或里幹事須現地家訪釐清原因。

另民政人員也將加強向居家檢疫關懷對象宣導，確實掌握關懷對象健康狀況，並依紀錄表如實詢問登記；若訪視未遇或住所錯誤等，將移請衛生局開罰，並立即回報內政部民政司，同步移請警政單位比照重大案件協尋。

民政局長柯慶忠指出，市民健康防疫工作是靠基層同仁落實，守住防疫第一線非常辛苦，是否要將居家檢疫關懷列入里幹事工作成績考核尚在評估中，也會給予獎勵。

柯慶忠也說，新北幅員廣大、人口多，案例態樣和數量亦最多，同仁壓力很大，在訪視市民前亦須保障自身的健康，同時靠市民朋友的配合才可有效防堵，新北市也持續配合中央相關防疫政策，讓防疫工作滴水不漏。

(中時 )