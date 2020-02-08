武漢肺炎疫情持續升溫，公衛專家警告，全球面對「史上最毒」的新型冠狀病毒，預估至少再過1個月達到高峰。對於病毒權威這番話，股版網友出現兩極操盤解讀，有人認為「還有1個月可以下車」；但也有人說「看來這1個月還可買股票」。

哈佛大學公衛專家、華裔學者丁亮接受中央社訪問時表示，SARS爆發時，花3個月時間，病例上升到8000例，新型冠狀病毒不到1個月就確診3萬例，3倍速的時間與3倍量的病例擴散，「等同SARS的9倍速」。

丁亮示警，這波疫情至少再1個月，才會進到高原期，還勸告民眾「近日不需要旅行就別去旅行」。他提醒一些生活小細節，如開關門時以「衛生紙或手背」使用手把，別用手指頭按電梯開關，在人多的場合，「手盡量不要隨意觸摸很多東西」。

對於疫情至少再1個月達高峰，批踢踢股版網友表示，「這意思是說台股再噴1個月嗎」、「防疫股能安心續抱了?」、「H家國家隊要靠病毒洗籌碼，只有股版法人精的跟鬼一樣…」、「哈~已經空手看戲了」。

還有人認為，「預計劇本是下週一跌跌，下週四五反彈，下下週一再跌」、「真的很佩服美股，但看他們的確診人數，能老神在在還是有所本的」、「3-4月一定是大流行期」。

※小編提醒：本文非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時電子報)