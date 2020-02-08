為了重溫元宵提燈樂趣，高市美濃龍肚社區發展協會發起元宵提燈活動，8日晚間上百名大小朋友手提燈籠來遊庄，讓流失已久的提燈籠遊街鬧元宵的光景再現。

發起提燈籠構想的龍肚社區發協會理事長劉蘭英表示，元宵節是農村社會重要的活動之一，往昔鄉下小孩會自製燈籠，於元宵節當天提著燈籠到處遊街鬧元宵。

劉蘭英說，鬧元宵的活動在社區已經失傳，她上任後盼能喚醒該項傳統活動，於是廣邀社區居民於元宵節當晚一起提燈籠遊庄鬧元宵，獲得熱烈反應，有居民甚至招喚外地家人返鄉參加，一家族10人共同出席提燈籠活動。

劉蘭英表示，遊庄路線從信仰中心清水宮出發，遊街人員會經過龍肚派出所、東角伯公、光明街、龍東街、文化街等地再回到出發地，遊街過程中有3處快閃表演，最後返回清水宮廟埕，另有其他表演節目。

遊庄活動除學生製作燈籠外，20幾位社區媽媽也參與立燈製作，在元宵節晚上帶著自己的燈籠在龍肚提燈遊庄。

(中時 )