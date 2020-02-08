焦糖哥哥陳嘉行。（圖／取自陳嘉行臉書）

口罩實名制購買今天上路，民眾可使用健保卡在健保特約藥局購買，每人一次限購2片。男星「焦糖哥哥」陳嘉行也在臉書宣導，除了醫師說有戴口罩必要的人，真心建議其他人不要去排隊搶買口罩。

口罩實名制購買今天上路，民眾可使用健保卡在健保特約藥局購買，每人一次限購2片，且每片降價為新台幣5元；購買一次後要7天後才能再買，每家特約藥局每天將會鋪貨成人口罩200片、兒童口罩50片。

為了分流購買人潮，限制身分證字號尾數單數者（1、3、5、7、9）在週一、週三與週五購買，身分證字號尾數雙數者（0、2、4、6、8）為週二、週四與週六購買，週日則皆可購買不限制。

男星「焦糖哥哥」陳嘉行也在臉書宣導，除了醫師說有戴口罩必要的人，真心建議其他人不要去排隊搶買口罩。

陳嘉行說，實名制有它的方便及侷限，不是每個人都要買一堆口罩備著，把口罩給真正有需要的人先買。健康的人不用戴，有呼吸道疾病及進出醫院的才需要；真正能預防武漢肺炎的方法是多洗手，不是戴口罩。

陳嘉行強調，如果每個人每天都要戴口罩的話，台灣的口罩永遠都不夠，還在吵口罩不夠用的人到底有沒有想參與防疫？臉上沒戴口罩就渾身不對勁的人，請買一般布製口罩，把醫療口罩給符合條件的人優先使用。

陳嘉行說他內心是很想吶喊：「就不用戴的人是在吵什麼吵啦！就說健康的人不用戴了，一直在那買口罩買口罩是有強迫症嗎？」

陳嘉行強調，行政院和衛福部不是阿拉丁神燈，不要以為又吵又酸就能讓2300萬人天天有醫療口罩。

他呼籲，如果你（妳）也和我一樣健康，歡迎一起響應《不領口罩行動》，要去特約健保藥局的朋友，請體諒作業人員的辛苦，收斂自己的脾氣且發揮同理心。

(中時電子報)